Die meisten werden, wie Stefan Fischer und Peter Rohland, durch die Familie heran geführt. Großeltern und Eltern betrachteten es als selbstverständlich, Pilze zu sammeln und auch zu essen. Gerade in der Nachkriegsgeneration waren sie eine wichtige zusätzliche Nahrungsquelle. Die Generationen geben ihre Erfahrung und die damit verbunden Rituale weiter. Das zeitige Aufstehen zum Beispiel: An den Herbstwochenenden klingelt früh der Wecker, damit man auch ja die besten Sammelplätze ergattert. Und das ist heute immer noch so.

Das frühe Losgehen, das liegt nicht daran, dass die Pilze morgens besonders gut sind, das hat eher etwas damit zu tun, dass man der Erste sein will und die anderen ja auch die ersten sein wollen… Man möchte ja nicht nur abgeschnittene Stiele finden Stefan Fischer

Stefan Fischer erinnert sich vor allem an die Urlaube mit seinen Eltern. Da ging es regelmäßig auf Pilzjagd. Wenn die Unterkunft geeignete Kochmöglichkeiten hatte, wurde die Beute dann auch gleich zubereitet und verspeist. Sie sammelten vor allem die Sorten, die sie kannten und die leicht als essbar zu erkennen waren: Marone, Ziegenlippe, Steinpilz.

Die beiden Experten erzählen auch, dass sich die Pilzwelt im Laufe der Jahre verändert hat, beispielsweise durch zugewanderte Arten. Auch gelten Pilze heute als giftig, die in der DDR noch gegessen wurden, beispielswiese der Kahle Krempling oder der Grünling. Bildrechte: Urania Verlag

Stefan Fischer erklärt, dass es in der DDR eigentlich nur die Maronen zu kaufen gab, selten auch Steinpilze oder Pfifferlinge, die dann aber teuer verkauft wurden. "Es sprach sich dann immer schnell rum, wenn am Sonntag ab 14 Uhr am Gemüseladen Pilze verkauft wurden. Dann stellte man sich in die lange Schlange und konnte in der Regel für 12,5 Mark einen Korb Maronen kaufen."

Rohland berichtet: "Pilze wurden früher eingekocht, eingelegt oder auch getrocknet – diese Techniken haben sich bis heute gehalten." Er erzählt, dass die Pilze oft rar waren und es einige Pilzsammler gab, die ihre Funde an den Straßenrändern zum Verkauf anboten. Daran erinnert sich auch Fischer: "Das gab es insbesondere in Polen, wenn man die Autobahn nach Breslau gefahren ist, da sah man in den 1970er-Jahren Menschen am Straßenrand, die ihre frischgesammelten Pilze verkauften."