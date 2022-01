Unkaputtbare Technik: Ein Stück Heimat, ein Stück Kindheit DDR-Geräte in deutschen Haushalten: Welche nutzen Sie noch?

Hauptinhalt

Egal ob das alte Telefon mit Wählscheibe, die selbstreparierte Erika-Schreibmaschine oder der geliebte RG28-Mixer – die Ostdeutschen halten an ihren DDR-Geräten fest. Was noch funktioniert, wird behalten. Warum sollte man es auch wegwerfen, wenn die Qualität stimmt? Schließlicht ist das urige "Ding" doch hin und wieder nützlich, macht als Deko was her oder erinnert an die schönen Stunden mit Oma und Opa in der Küche oder an der Werkbank.