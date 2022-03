Sinti in der DDR – als Verfolgtengruppe anerkannt

In der BRD wird der Massenmord an den Sinti und Roma erst 1982 als Völkermord anerkannt. In der DDR gelten Sinti von Anfang an als Verfolgtengruppe. Die Erfahrungen der Überlebenden sind auch in der Familie von Veronika Weiß präsent. Ihr Großvater wurde in Mauthausen ermordet, seine Frau überlebte mit ihren Kindern versteckt im Wald. In der DDR wird Veronika Weiß‘ Großmutter als Verfolgte des Naziregimes anerkannt, bekommt finanzielle Unterstützung und empfindet gesellschaftliche Anerkennung. Dafür ist ihre Enkelin bis heute dankbar.

Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein DDR-Mädchen und ich werde es auch immer bleiben. Ich hatte keine Schwierigkeiten, es gab hier keine Rassendiskriminierung und wir sind auch vom Staat anerkannt worden. Veronika Weiß

Trotz der offiziellen Anerkennung von 117 Sinti als Verfolgte des Naziregimes (VdN) bis 1966, bleiben die Geschichten der Opfer ungehört. Im Vordergrund steht die Erinnerung an antifaschistische Kämpfer. So wird auch nicht sichtbar, wie stark die Verfolgungserfahrung bis in die Nachkriegszeit wirkt. In der NS-Zeit wurden Sinti vom Bildungssystem ausgeschlossen, einige können weder lesen noch schreiben. Eine spezielle Förderung für sie gibt es nicht. Und auch in der DDR wird Sinti eine Entschädigung immer wieder versagt, weil die Nazis sie als "Asoziale" kategorisierten und dies von den DDR-Behörden nicht hinterfragt wird. Viele kämpfen vergeblich um Anerkennung ihrer Verfolgungserfahrung.

Diskriminierung auch im sozialistischen Deutschland

Die DDR soll ein antifaschistischer Staat sein, in dem es keine Diskriminierung gibt. Doch für Sinti werden trotzdem Sonderregeln erlassen, etwa in Entschädigungsfragen. So können Sinti nur dann einen Antrag stellen, wenn sie einen Arbeitsplatz nachweisen können. Diese Regel gilt für keine andere Bevölkerungsgruppe. Besonders schwerwiegend ist sie, da Sinti häufig den Gewerbeschein verweigert bekommen und so in die Arbeitslosigkeit getrieben werden.

Bambino Weiß ist der Bruder von Veronika Weiß. Bildrechte: Hessischer Rundfunk/Adrian Oeser In der Beschuldigtenkartei der Stasi werden Sinti rassistisch als "Zigeuner" kategorisiert und das gesellschaftliche Bild von ihnen ist oft von Klischees geprägt. Aber es gibt auch andere Beispiele: Bambino Weiß etwa, Veronika Weiß‘ Bruder, wird bei der NVA von einem Vorgesetzten beleidigt. In der Folge wird dieser degradiert, muss sich entschuldigen.

Dieser Oberfeldwebel wurde dann wegen 'eines schweren Vorkommnisses' zum Feldwebel degradiert. Das war mir zuwider. Ich hätte gesagt, er entschuldigt sich und gut ist es. Bambino Weiß

Der Mauerfall als Schock

Veronika Weiß ist auch beruflich erfolgreich, arbeitet sich bis zur Chefsekretärin bei Umformtechnik hoch. Im Westen bleibt ein beruflicher Aufstieg den meisten Sinti und Roma verwehrt – zumal, wenn sie sagen, dass sie zur Minderheit gehören. Bei Veronika Weiß wissen es die Kollegen, in der DDR fühlt sie sich sicher. Der Fall der Mauer ist ein Schock für sie.

Die Grenze ist weg! Das gibt es nicht! Dann musste ich erstmal zwei, drei Zigaretten rauchen. Das war für mich die Wende. Das war schlimm, irgendwie. So, jetzt ist alles weg. Und dann sind wir halt dann so rein gewachsen.

Neues Selbstbewusstsein

Ihre Tochter Melanie Joschla Weiß zieht im Erwachsenenalter nach Berlin und wird Theaterschauspielerin.

Meine Motivation für das Theaterspielen war es, gesehen zu werden. Mir ist es ein Anliegen, dass wir unsere Stimmen nach Außen bringen und unsere Geschichte weitererzählen. Es gibt hier ein starkes kulturelles Erbe, was es wiederzuentdecken gibt. Das betrifft auch die Perspektiven aus Ostdeutschland. Dieses Erbe zugänglich zu machen, macht auch die Welt ein Stück reicher.