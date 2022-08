Opfer des Nationalsozialismus Bundesratspräsident Ramelow gedenkt Sinti und Roma in Auschwitz

Zum europäischen Holocaust-Gedenktag haben Sinti und Roma aus ganz Europa in Auschwitz-Birkenau an die insgesamt 500.000 in der NS-Zeit ermordeten Angehörigen ihrer Volksgruppe erinnert. Mit Bodo Ramelow nahm erstmals ein Bundesratspräsident an der Gedenkfeier teil. Er legte einen Kranz nieder und mahnte, die Diskriminierung von Sinti und Roma sei mit dem Ende der Nazizeit nicht vorbei gewesen.