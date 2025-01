Bildrechte: IMAGO / Norbert Neetz

Von Chemnitz zu Karl-Marx-Stadt und zurück Die Namensgeschichte der Stadt Chemnitz

09. Januar 2025, 12:00 Uhr

Am 10. Mai 1953 beschloss die DDR-Regierung, Chemnitz in "Karl-Marx-Stadt" umzubenennen. Ziel war es, den Sozialismus voranzutreiben und Karl Marx als "größten Sohn des deutschen Volkes" zu ehren. Eine Bürgerbefragung rund 37 Jahre später, am 23. April 1990 ergab: Karl-Marx-Stadt soll wieder Chemnitz heißen. 76 Prozent der Bevölkerung stimmten dafür, der Stadt ihren alten Namen zurückzugeben. Am 1. Juni 1990 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Rückbenennung.