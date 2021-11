Planspiele für den Tag des Mauerfalls

Zehn Tage vor dem Fall der Mauer, am 29. Oktober 1989, treffen sich Walter Momper und Günter Schabowski in Ost-Berlin. Die beiden erörtern auch Fragen der Sicherheit der Grenze. Aber in West-Berlin plant man schon weiter. Für den sogenannten Tag "X", den Tag, an die Mauer fällt, kommen nun auch logistische Fragen auf den Tisch des Regierenden Bürgermeisters. "Wie kriegt man das hin, dass man an dem Tag, wo Reisefreiheit gegeben ist und wir damit rechneten, dass eine halbe Million Menschen aus dem Osten nach West-Berlin kommen würden, der Verkehr nicht zusammenbricht?"

Mauerfall überrascht auch Walter Momper

Letzten Endes kommt der Mauerfall am 9. November dann doch sehr überraschend. Niemand hatte damit gerechnet. Kurz vor 20 Uhr versammeln sich an den Grenzübergängen in Berlin die ersten DDR-Bürger. Walter Momper beantwortet beim Sender Freies Berlin unterdessen immer wieder Fragen nach der von Günter Schabowski angekündigten Maueröffnung: "Auf diese Weise wurde die Information immer weiter verbreitet und ein Rückweg für Schabowski abgeschnitten."

Grenzkontrollstelle Bornholmer Straße ist offen

Unter dem Druck der Menschenmassen an der Berliner Mauer öffnet sich am späten Abend zunächst der Schlagbaum in der Bornholmer Straße. Walter Momper erfährt davon in einer Live-Sendung. "Ich bekam gegen 23 Uhr einen Zettel rein: Die Grenzkontrollstelle Bornholmer Straße ist offen, man kann ungehindert von West nach Ost und von Ost nach West. Und alle anderen Grenzübergänge sind auch offen. Was zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht stimmte. Ich sagte, wenn ich das jetzt im Fernsehen verkünde, ist in Berlin die Hölle los. Das wollen wir mal lieber nicht machen. Wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Wenn das stimmt, dann wollen wir es auch gleich auf dem Bildschirm haben." Der Grenzübergang Bornholmer Straße am 11. November 1989 Bildrechte: MDR/Bundesbildstelle/Lehnartz

Walter Momper am Grenzübergang Invalidenstraße

Kurz nach 23 Uhr laufen bereits die ersten Live-Bilder von den Grenzübergängen über die Bildschirme. Zehntausende DDR-Bürger drängen über die Grenze. Walter Momper fährt zur Mauer, zum Grenzübergang Invalidenstraße. "Und da stand ein Hauptmann von den DDR-Grenztruppen. Ich sagte zu ihm: 'Bringen Sie mich mal zu Ihrem Schichtführer, zu Ihrem Major, ich will mal hören, was da los ist.' Und da raunzte der mich an: 'Sie dürfen hier nicht durch!' Ich sagte ihm: 'Hören Sie mal, Sie kennen mich doch, ich bin der Regierende Bürgermeister. Ich will wissen, was bei Ihnen los ist.' – 'Naja', sagte der Hauptmann, 'kommen Sie mal mit.' Und dann ging er mit mir zu dieser Abfertigungsbaracke. Und dann verschwand der Hauptmann in der Baracke und auf einmal waren die Grenzer alle verschwunden. Und ich war mit den Menschenmassen allein."

Momper fürchtet in diesem Augenblick, die Grenztruppen der DDR könnten doch noch schießen. Mit einem Handlautsprecher der Westberliner Polizei verschafft sich Momper Gehör bei den DDR-Bürgern, die die Grenzübergangsstelle belagern. "Bitte bewahren Sie trotz allem Disziplin!" Momper erinnert sich an jenen Moment: "Die Menschen jubelten nach jedem Satz. Also ich hätte auch ein Gedicht vortragen können, da hätten die genauso gejubelt... Und dann forderte ich sie auf: Machen Sie bitte die Wege frei, dass Fahrzeuge durchkommen können. Damit der Verkehr hier ungehindert weitergehen kann."