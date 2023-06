"Ich saß erst in Hohenschönhausen, dann fünf Jahre in Pankow. Nach einigen Tagen Absonderung kam ich dann nach Karl-Marx-Stadt, von wo es am Morgen des 11. Juni im Reisebus nach Potsdam ging. Neben mir 24 andere inhaftierte Agenten", so Eberhard Fätkenheuer. Im Bus hieß es, es geht in den Westen. Kein Wort vom Agentenaustausch. Kurz vor der Glienicker Brücke hielt der Bus: Pinkelpause. Ein Stasi-Mann warnte: "Wer jetzt noch abhaut, wird erschossen."

Jahrelanges Tauziehen um den Agentenaustausch

Natan Scharanski (gebürtig Anatoli Borissowitsch Schtscharanski) 1986 Bildrechte: IMAGO / United Archives Begonnen hatten die Verhandlungen schon acht Jahre zuvor. Und sie galten einem Mann, der am Ende nicht unter den Freigelassenen war: dem russischen Juden Anatoli Schtscharanski. Der Bürgerrechtler war im März 1977 in der Sowjetunion verhaftet und wegen angeblicher Spionage für die CIA angeklagt worden. Juden in der ganzen Welt setzten sich für den Dissidenten ein. Doch die Verhandlungen dauerten Jahre, unter anderem weil die Sowjets darauf bestanden, Scharanski als Spion auszutauschen, während die Amerikaner ihn als politischen Häftling ansahen. "So kamen mit der Zeit andere Gefangene ins Gespräch", so der Journalist und Publizist Norbert Pötzl.

Der Ost-Berliner Anwalt Wolfgang Vogel war der Unterhändler der DDR-Regierung, wenn es um den Austausch von Häftlingen ging. Im Sommer 1980 übergab er dem ARD-Korrespondenten Lothar Löwe eine Liste von 30 Agenten, die in der DDR für den Geheimdienst CIA spioniert hatten. Die USA setzten sich nicht für diese Spione ein, denn es handelte sich nicht um amerikanische Staatsbürger. Sie hatten, wie Eberhard Fätkenheuer, größtenteils militärische Aktivitäten ausgespäht.

25 Westagenten gegen vier Ostspione

Es begann ein langes Feilschen. Die DDR war besonders an Alfred Zehe interessiert, einem Physikprofessor aus Dresden, der während seiner Gastprofessur in Mexiko geheime US-Rüstungsdokumente weitergeleitet hatte. Auch die anderen Ostspione seien dicke Fische gewesen, so der Geheimdienstexperte Pötzl, der langjähriger Spiegel-Redakteur war und in dieser Funktion über Geheimdienste recherchiert und Bücher zum Thema veröffentlicht hat.