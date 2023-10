Als der Kalte Krieg in den 1960-Jahren seinen Höhepunkt erreicht, erstarkt auch der Wunsch der DDR, sich weiter vom Westen abzugrenzen. Ihr ultimatives Ziel: die internationale Anerkennung als eigenständige Nation. Dafür ist der Staatsführung offenbar jedes Mittel recht - sogar die Lieferung schwerer Waffensysteme an anti-israelische Länder.

Für die Bundesrepublik bleibt das Ziel der deutschen Wiedervereinigung bestehen. Die DDR als Staat anzuerkennen, kommt deshalb nicht in Frage. In ihren Augen repräsentiert nur sie das deutsche Volk, die Ostdeutschen miteingeschlossen.

Nach dem Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien 1967 bezieht die DDR-Führung öffentlich Stellung, an wessen Seite sie im Nahostkonflikt steht – und zwar auf der Seite der Araber. Am 15. Juni 1967 hält Partei- und Staatschef Walter Ulbricht in Leipzig eine Rede, in der die feindselige Haltung der DDR gegenüber Israel zum Ausdruck kommt.

Eine besonders enge Beziehung pflegt die DDR zur Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO). Wie die DDR strebt diese die Anerkennung ihres Staates an: Palästina. 1969 übernimmt Jassir Arafat die Führung der PLO. Er will den Kampf der Palästinenser nach Europa ausdehnen und die Aufmerksamkeit des Westens auf sich ziehen - wenn nötig auch mit Waffengewalt. Das erste Treffen zwischen DDR-Regierungsvertretern und PLO-Führungskadern findet 1970 statt. 1971 folgt ein erster offizieller Staatsbesuch von Arafat und seinem engsten Zirkel. Die beiden Völker kommen ins Geschäft: Waffen und Wirtschaftshilfe gegen diplomatische Unterstützung. Auch anderen arabischen Ländern - Ägypten, Syrien, Irak - schickt die DDR Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Granaten.

Rede von Jassir Arafat bei der UN am 13.11.1974 Bildrechte: MDR/Library of Congress

Selbst im Angesicht von Tod und Terror hält die DDR an ihrer Nahost-Strategie fest: Am 5. September 1972 wird ein tödliches Attentat auf das israelische Olympia-Team in München verübt. Die Terroristen gehören der palästinensischen Organisation "Schwarzer September" an, ein Ableger der PLO. Nach dem Attentat wird Arafat vorgeworfen, in den Anschlag verwickelt zu sein.