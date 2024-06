Ihre "Andersartigkeit" wurde in der Sowjetunion präventiv dokumentiert. Denn in den Pässen ist "evrej“- „jüdisch" dort nicht als Konfession, sondern in der Spalte "Nationalität" speziell erfasst. 1952/53 erlebt die kommunistische Hetzwelle ihren Höhepunkt. Sie geht einher mit Parteiausschlüssen, Verhaftungen und Prozessen, an deren Ende Todesurteile und langjährige Haftstrafen stehen. Insbesondere der Prager "Slansky-Prozess" geht dabei in die Geschichte ein. Im Gefolge dieser Hetzjagden verlassen auch in der DDR circa ein Drittel der rund 5000 hier lebenden oder hierher zurückgekehrten Jüdinnen und Juden das Land.

All diese Entwicklungen blieben selbstverständlich auch in Israel nicht unbeobachtet. Und so ging die junge jüdische Presse, trotz der anfänglichen Unterstützung aus dem Kreml, sehr früh auf Distanz zu Stalin und zum Stalinismus der neuen Ost-Block-Staaten. Wobei der DDR dabei immer eine Sonderrolle zukam und umgekehrt.



Spätestens 1951, mit Israels erster Übermittlung von Reparationsforderungen an beide Nachfolgestaaten des nationalsozialistischen Deutschlands, begann in dieser Hinsicht eine neue Ära. Für die SED ging es fortan nicht mehr länger nur darum, ob und wie die Reihen innerhalb der sozialistischen Staatenfront im Verhältnis zu Israel geschlossen werden, sondern mit dem Vorstoß der israelischen Führung stand auch das eigene Selbstverständnis als Nation zur Debatte.



Die DDR-Führung empfand die israelischen Forderungen als Affront. Denn in punkto Reparationen für erlittenes Leid und Unrecht jüdischer Bürgerinnen und Bürger sah man sich selbst als komplett falscher Adressat. Schließlich, so die über Jahrzehnte wiederkehrenden Erwiderungen, habe die DDR in ganz eindeutiger Weise die Lehren aus der Geschichte gezogen und den wahren Ursprung allen Übels und speziell des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen bei der Wurzel gepackt.