Am 5. September 1972, elf Monate bevor Jassir Arafat in Ost-Berlin lässig die Bühne besteigt, starren Menschen weltweit fassungslos auf Fernsehbildschirme. Inmitten der Olympischen Sommerspiele von München dringt eine Gruppe bewaffneter Palästinenser ins Olympia-Dorf ein und nimmt elf Geiseln. 20 Stunden später sind diese israelischen Sportler tot. Gestorben beim dilettantischen Versuch einer Gefangenenbefreiung. Der Anschlag, ausgeführt mit dem Ziel, 232 palästinensische Gefangene in Israel und zwei RAF-Terroristen freizupressen, endet in einem Blutbad.