Neben der Corona-Pandemie bleibt Aids eine große Herausforderung für die Menschheit. Vor genau 25. Jahren, am 7. Juli 1996, wurde die erste Therapie gegen das Virus präsentiert. Und wo stehen wir heute? Forschende an der Uni Oxford haben nun einen weiteren Schritt geschafft auf dem Weg zu einer wirksamen Impfung gegen das HI-Virus, das die Krankheit auslöst: Sie untersuchen einen neuartigen Impfstoff erstmals an menschlichen Probanden.