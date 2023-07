Im Sozialismus wurde Optimismus, Zukunftsorientierung und Fortschritt propagiert. Die Endlichkeit des Lebens hat man verdrängt, genau wie das heute auch der Fall ist. Wie heißt es so schön im bekannten russischen Volkslied, das in der DDR fast jedes Kind singen konnte:

Immer lebe die Sonne, immer lebe der Himmel, immer lebe die Mutti und auch ich immerdar!

Dr. Barbara Happe, Autorin "Der Tod gehört mir" Bildrechte: Dr. Barbara Happe Die Jenaer Kulturwissenschaftlerin Dr. Barbara Happe untersuchte die Friedhofs- und Bestattungstradition und sagt: "Die DDR war ein sozialistischer Staat und dieser Staat hatte ganz klar die Vision, die Menschen zu einer sozialistischen Persönlichkeit zu erziehen – vom Ich zum Wir."

Das hatte auch einen großen Einfluß auf das Bestattungswesen. Dr. Barbara Happe, Institit für Kunst- und Kulturwissenschaften, Uni Jena

Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Norbert Fischer Bildrechte: Patrick Ohligschläger Denn gemäß der sozialistischen und anti-christlichen Ideologie sollten sich die Menschen auf ihr Wirken im Diesseits fokussieren und den eigenen Platz im sozialen Gefüge der arbeitenden Bevölkerung finden. Der Kulturwissenschaftler Prof. Norbert Fischer erklärt:

Der Staatssozialismus war natürlich nicht am Sterben und Tod interessiert, sondern an der Produktivität der Lebenden, dem Ideal des sozialistischen Arbeiters oder der sozialistischen Arbeiterin. Prof. Dr. Norbert Fischer

Alte Pfarrkirche Mahlsdorf (Ost-Berlin) mit Friedhof Anfang der 1960er Jahre. Bildrechte: imago images/frontalvision.com In der DDR gab es Bestrebungen, kirchliche Bestattungen durch säkulare, also weltliche Bestattungen abzulösen. Das gelang jedoch nicht ganz und so liefen weltliche und christliche Bestattungen nebeneinander. Somit hatten die Bürger die Wahl zwischen einer kirchlichen oder weltlichen Beisetzung auf einem kirchlichen Friedhof oder einem kommunalen Friedhof.

Die Anweisungen aus der Politik gingen ganz klar in Richtung Feuerbestattungen. Kulturwissenschaftlerin Happe erzählt, dass es mancherorts 50 Pfennig Belohnung für die Bestatter gab, wenn sie Menschen von der Einäscherung überzeugen konnten. Die Erdbestattung sollte am besten abgeschaft werden. Das Bestattungswesen wurde zunehmend verstaatlicht, so wie die meisten Betriebe in der DDR auch.

Der Kulturwissenschaftler Norbert Fischer betont, dass die sozialistischen Betriebe, und das sei der große Unterschied etwa zur damaligen Bundesrepublik, beim Ablauf der Bestattung die zentralen Akteure waren. Die sozialistische Transformation in Richtung Feuerbestattung scheint jedenfalls gelungen zu sein, meint Happe. Sie führt als Beispiel Thüringen an, dort werden heute 90-95 Prozent aller Verstorbenen verbrannt.

Bestattung und Friedhöfe wurden in der DDR staatlicherseits eher stiefmütterlich behandelt – in der Hauptstadt Berlin beispielsweise gehörten sie zum VEB Kombinat Stadtwirtschaft, das auch die Müllabfuhr umfaßte. Die meisten Friedhöfe waren in staatlicher Hand.

Da hat man teilweise sogar Bänke entfernt, damit die Menschen ihre Zeit nicht der Trauer widmen. Kulturwissenschaftlerin Dr. Barbara Happe

Prof. Fischer dazu: "Die freudig in den Dienst des Diesseits gestellte sozialistische Lebenslaufbahn sollte den Menschen alle metaphysische Furcht vor dem Tod nehmen." Der SED-Staat hatte frühzeitig die – hier so genannten – Urnengemeinschaftsanlagen gefördert, weil sie seiner Vorstellung von einer kollektiven Bestattung entsprachen, die gesellschaftliche Unterschiede im Tod verschwinden läßt. Das Ziel der SED-Führung war eine Vereinheitlichung der Gräber als Ausdruck der Gemeinschaft.

Eine Vorreiter-Rolle nahm die DDR im Gegensatz zur Bundesrepublik bei der Schaffung von Gemeinschaftsgräbern ein. So wurden auf einigen Friedhöfen in der DDR sogenannte Grabfelder geschaffen. Diese Gemeinschaftsgrabfelder, auf denen Menschen teilweise auch anonym beerdigt wurden, entsprachen dem sozialistischen Ideal der Gleichheit und etablierten sich ab den 1960er Jahren.

Da hat die DDR im Grunde eine Entwicklung vorweggenommen, die wir in den westlichen Bundesländern jetzt auch seit 20 oder 30 Jahren beobachten. Der Trend weg vom individuellen Grabmal hin zu Gemeinschaftsfeldern. Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Norbert Fischer