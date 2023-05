Das Thema würde so weicher werden, glaubt sie – mit Lösungen ohne Hürden und ohne Angst davor zu haben, in eine teure Falle zu tappen. "Der Tod kann weiter ein Tabu sein. Ich habe auch Probleme mit dem Tod. Das gefällt mir gar nicht und macht mich unendlich traurig", sagt Oeft-Geffarth.

Oeft-Geffarth glaubt, dass mit Produkten und Technologien, so wie sie sie unter anderem anbietet, die Kultur rund um Tod und Sterben verändern kann: "Wir verschieben das Thema und diskutieren es anders." Ihre Firma biete sie zum Beispiel eine Trauernadel zum Anstecken am Revers oder einen Ring mit der Silhouette des Verstorbenen an. Mittlerweile würden Kunden die Nadeln oder die Ringe auch für andere Anlässe kaufen, an die sie sich erinnern wollen: für Hochzeiten zum Beispiel.