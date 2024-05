Während die geschlossenen Stationen in der DDR bis in die 1980er Jahre existierten, ist dies für die Bundesrepublik im Einzelnen noch nicht gesichert. In der Forschung geht man jedoch davon aus, dass mit den einsetzenden gesellschaftlichen Liberalisierungsprozessen wie der Neuen Frauenbewegung ab den späten 1960er Jahren auch ein Umdenken im Umgang mit vermeintlich geschlechtskranken Frauen einsetzte. Grundsätzlich ist das Kapitel der geschlossenen venerologischen Stationen in der Bundesrepublik jedoch schlechter erforscht als in der DDR.

Bildrechte: Francesca Weil Eine der wenigen Wissenschaftlerinnen, die über geschlossene venerologische Stationen in Westdeutschland geforscht und publiziert hat, ist die Historikerin Dr. Francesca Weil vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden. Die Ergebnisse ihrer Recherchen hat sie in einem Artikel des institutseigenen Blogs zusammengefasst. Daraus geht hervor, dass man auch hier radikal gegen Frauen vorging, um die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten zu verhindern.

In der amerikanischen und britischen Besatzungszone drohte Frauen die Zwangseinweisung in die geschlossenen Stationen vor allem dann, wenn sie mutmaßlich oder nachweislich Kontakt zu alliierten Soldaten hatten. In diesem Fall wurden sie als "Infektionsquellen" verdächtigt – und damit als Gefahr für die Soldaten eingestuft.

Wie entscheidend dieses Kriterium war, zeigt das Beispiel Bayern in der ehemals amerikanischen Besatzungszone: Litten Frauen hier an Geschlechtskrankheiten, durften sie die Stationen im Normalfall nach kurzem Aufenthalt wieder verlassen. Wurden sie jedoch verdächtigt, Kontakt zu amerikanischen Soldaten zu haben, dauerte der Zwangsaufenthalt drei Wochen.

In der damaligen britischen Besatzungszone in Nordrhein-Westfalen mussten Frauen, die als "Infektionsquelle" für Soldaten diffamiert wurden, zunächst zwangsweise Beratungsstellen aufsuchen, in denen sie auf Geschlechtskrankheiten getestet wurden. War der Test positiv, wurden sie auch hier in eine venerologische Station zwangseingewiesen. Ob es geschlossene Stationen auch in der französischen Besatzungszone gegeben hat, konnte Wissenschaftlerin Francesca Weil durch ihre Recherchen bisher nicht feststellen.

Eine Besonderheit hinsichtlich der Zwangseinweisungen in Westdeutschland stellen die systematischen öffentlichen Razzien dar, denen die Frauen ausgesetzt waren. Diese Razzien wurden während der Besatzungszeit von der Militärpolizei und deutschen Ordnungskräften häufig an großen, belebten Plätzen durchgeführt – mit dem Ziel, dass ihnen möglichst viele Frauen "ins Netz" gehen sollten.

Historikerin Francesca Weil zitiert dazu in ihrem Artikel Franz Redeker, den Leiter der Gesundheitsabteilung im Bundesinnenministerium ab 1949, der in einem Aufsatz über seine Erinnerungen an diese Zeit schreibt. Er berichtet von einem undatierten Fall während der Besatzungszeit, bei dem 200 Frauen von der Militärpolizei eingekesselt und anschließend zwangsweise auf Geschlechtskrankheiten untersucht wurden. Nur eine Person wurde dabei positiv getestet.

Diese Razzien wurden auch nach der Gründung der Bundesrepublik fortgesetzt, allerdings von den Gesundheitsbehörden nun bewusst als "Streifen" verharmlost. Auch hier wurden willkürlich ganze Häuserblocks oder Straßenzüge kontrolliert. Das Hauptaugenmerk der Ordnungskräfte richtete sich nun aber – ähnlich wie in der DDR – auf Frauen, die in irgendeiner Art und Weise "auffielen". Verdächtigt wurden insbesondere sogenannte "HwG-Frauen". Das Kürzel stand für "häufig wechselnden Geschlechtsverkehr". Mit diesem stigmatisierenden Begriff wurden dementsprechend Frauen bezeichnet, von denen man annahm, dass sie häufig wechselnde Sexualpartner hatten.

Das waren Frauen, die aufgefallen sind – die geschminkt waren, die ihr Leben genossen haben, die tanzen gegangen sind. Also zutiefst intime Dinge, die einen Staat nichts anzugehen haben. Dr. Francesca Weil | Historikerin

Nicht nur "HwG-Frauen", sondern auch vermeintliche Sexarbeitende gerieten bei den Razzien ins Visier der Behörden. Das geht aus einer medizinischen Dissertation aus dem Jahr 1950 hervor. Wie in der DDR verschwammen jedoch die Grenzen zwischen beiden Begriffen, da "HwG-Personen" häufig mit Sexarbeit in Verbindung gebracht wurden.