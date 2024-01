Der lange Weg zum Frauenwahlrecht

Rückenwind durch August Bebel

Bildrechte: picture-alliance / dpa | DB Vor den geistigen Erbinnen der de Gouges lag im 19. Jahrhundert ein langer, steiniger Weg, den sie aber kraft des zunehmenden Liberalismus letztlich entschlossen gehen konnten – sowie auch dank männlicher Unterstützung. So sah der Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie, August Bebel, in einer politischen Teilhabe der Frauen jedenfalls kein größeres Unheil lauern, als in der ihrer männlichen Mitbürger. "Der Einwand, sie [die Frau; Anm. d. V.] verstehe nichts von öffentlichen Angelegenheiten, trifft sie nicht mehr als Millionen Männer, welche die vornehmste Pflicht eines Staatsbürgers, sich um dieselben zu bekümmern, vernachlässigen", meinte Bebel 1895. "Mit der Gewährung von Rechten kommt das Interesse, mit der Übung der Rechte die Einsicht. Um schwimmen zu lernen, muß ich ins Wasser gehen, sonst lerne ich es nicht."

Dementsprechend war es Bebels SPD, die 1891 als erste deutsche Partei das Frauenwahlrecht in ihr Programm aufnahm – aber noch bis 1908 galt im deutschen Vereinsrecht der Paragraph, der "Frauenpersonen, Geisteskranken, Schülern und Lehrlingen die Zugehörigkeit zu politischen Vereinen" verbot. Zwei Jahre zuvor hatte Finnland als erstes europäisches Land bereits ein allgemeines Frauenwahlrecht eingeführt. Den weiblichen Nachkommen der Bounty-Meuterer war auf der britischen Pazifikinsel Pitcairn sogar schon 1838 das Wahlrecht gewährt worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa Mit dem neuen Jahrhundert nahm die entsprechende Bewegung nun international durch intensive Lobbyarbeit und öffentliche Veranstaltungen zusehends Fahrt auf – unübersehbar vor allem durch die sogenannten Suffragetten in Großbritannien und den USA, die sogar Gebäude in Brand setzten oder in den Hungerstreik traten, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Der fortschreitenden Emanzipation der Frau, vor allem durch die Lohnarbeit, redete man nicht zuletzt in der "Sozialistischen Internationale" das Wort – wobei sich besonders Clara Zetkin hervortat und prophezeite: "Das befreite Weib wird Sozialistin sein." Mit dieser Prognose sollte Zetkin allerdings eher danebenliegen – denn gerade in ihrem Heimatland sollte das Frauenwahlrecht der linken Sache nach seiner Einführung nicht sonderlich zugute kommen.

Als am 19. Januar 1919 schließlich die deutschen Männer und Frauen an den Wahlurnen eine verfassunggebende Nationalversammlung nach Weimar zu entsenden hatten, sollten es jedenfalls gerade nicht die linken Parteien SPD und USPD sein, die von der hohen Beteiligung der weiblichen Neuwähler letztlich profitierten. Die Wählerinnen verhinderten wohl sogar eine Mehrheit der Sozialdemokraten in der Weimarer Volksvertretung. Einzelnen Auszählungen nach Geschlecht zufolge, stimmten viele Frauen, wie auch bei späteren Wahlen der Weimarer Zeit, eher für konservative Parteien wie das Katholische Zentrum.

Bildrechte: imago/ITAR-TASS Schon ein halbes Jahrhundert früher gehörten im Deutschland der Zwischenkriegszeit Vorkämpferinnen wie Marie Stritt und Clara Zetkin zu den ersten gewählten weiblichen Volksvertretern. Bei der Wahl zur Nationalversammlung kandidierten Anfang 1919 immerhin 300 Frauen, von denen 37 nach Weimar entsandt wurden und dort zusammen gut 9 Prozent der Abgeordneten ausmachten – es war ein erster Schritt in eine neue Zeit.

Nach einer Beteiligung von über 80 Prozent an der ersten großen Wahl ließ die Stimmfreudigkeit der deutschen Frauen in den nächsten Jahren zunächst deutlich nach – bis auf weniger als zwei Drittel Beteiligung an der Reichstagswahl 1924. Ab den 1930er-Jahren herum nahm sie dann aber wieder stark zu – wohl vor allem bedingt durch die politischen Verwerfungen während der Weltwirtschaftskrise.

Der Aufstieg der NSDAP in dieser Zeit und die spätere Machtübernahme der Nationalsozialisten waren aber beiden Geschlechtern des deutschen Wahlvolks gleichermaßen anzulasten. In der NS-Zeit erfuhr die politische Beteiligung der deutschen Frauen dann einen schweren Rückschlag, da diese nun gemäß des gängigen Rollenbilds der Hausfrau und Mutter vorübergehend nicht mehr selbst bei Wahlen kandidieren durften. Erst nach dem 2. Weltkrieg sollte ihre Mitbestimmung in Deutschland schrittweise ihre heutige Form annehmen – freilich zunächst unter den Vorzeichen der jahrzehntelangen Teilung des Landes.

In der Nachkriegszeit schlossen international beispielsweise Frankreich und Italien in Sachen allgemeines Frauenwahlrecht auf – nachdem die nun maßgeblichen Supermächte USA und Sowjetunion dieses bereits 1920 beziehungsweise 1922 übernommen hatten. Die prominenteste Nachzüglerin war 1971 die Schweiz.