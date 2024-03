Als die Volkskammer der DDR am 9. März 1972 das "Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft" verabschiedete, kam dies einer Sensation gleich: Mit 14 Gegenstimmen aus der CDU-Fraktion und acht Enthaltungen war es die einzige Abstimmung in der Geschichte des DDR-Parlaments vor der Wende 1989, die nicht einstimmig erfolgte - was in westlichen Medien entsprechend gewürdigt wurde.

Dennoch regte sich ein schwacher Protest gegen die neue Regelung in kirchlichen Kreisen. Schon nach Bekanntgabe des Gesetzentwurfs hatte die katholische Kirche sich in einem von allen Kanzeln verlesenen Hirtenbrief vehement für den Schutz menschlichen Lebens durch den Staat ausgesprochen. Wenig später wurde in einem "Wort der Bischöfe der evangelischen Landeskirchen in der DDR" Ablehnung und "tiefste Bestürzung" geäußert. Freikirchliche Gruppierungen schlossen sich an, doch blieben all diese Einwände marginal. Auch seitens eines Teils der Ärzteschaft geäußertes Unbehagen führte nicht zu einer öffentlichen Debatte.