Przemysław Semczuk über den "Vampir" aus Polen: Dieser Fall ist nicht abgeschlossen



Sein Buch über die Mordserie im oberschlesischen Kohlebecken verkaufte sich tausendfach. Jetzt, nach mehr als 50 Jahren, will die Familie des verurteilten Mannes nochmal vor Gericht ziehen. Ihr Vater sei unschuldig gewesen.



Sie haben mehrere Jahre ihres Lebens dem Vampir-Fall gewidmet. Wieso? Die Geschichte endete doch vor einem halben Jahrhundert.



Przemysław Semczuk: Dieser Fall ist nicht abgeschlossen. Als ich die Gerichtsakten lass, habe ich gemerkt, dass es eine Geschichte ist, die ein Buch verdient. Als das Buch dann aber fertig war, kamen immer wieder neue "Kapitel" hinzu. Es kamen Menschen auf mich zu, die mir erzählten, sie wüssten mehr zu dem Fall. Andere dagegen waren sehr emotional und empört darüber, dass ich Zweifel äußere und meinten: Der Mann war doch ein Mörder!



Waren Sie die ganze Zeit auch hin und her gerissen, was die Frage angeht, ob der wahre Täter zum Tode verurteilt wurde?



So war es. Ich las eine Seite und dachte mir: Zdzisław Marchwicki ist der Täter und beim Lesen der nächsten hatte ich Zweifel. Hinzu kommt, dass ich seine Stimme auf einem Tonband kenne. Es war ein gebrochener Mensch, der von den unendlichen Verhören müde war, der bereit war alles zu sagen, Hauptsache man gibt ihm Ruhe. Diese Stimme wirft alle diese Akten um, zeigt, dass sie manipuliert wurden.



In den Akten kann man lesen, dass er die Morde zugab. Kann man so etwas tun, wenn man nicht der Täter ist?



Er war ein einfacher, ungebildeter Mensch, der sich einer einfachen Sprache bediente. Durch doppelte Verneinung seitens der Verhörenden konnte man ihn zum Beispiel ganz leicht manipulieren. Er sollte zum Beispiel schriftlich eine frühere Aussage bestätigen und sie dann zurückziehen. Er verstand nicht, dass ihn das belasten würde.



Haben sie jemals versucht die "Gegenseite" zu kontaktieren? Mit Menschen zu sprechen, die von Zdzisławs Marchwickis Schuld überzeugt waren und sind?



Ja, mehrmals habe ich telefonisch mit dem damals leitenden Staatsanwalt gesprochen, der bis heute fest davon überzeugt ist, dass der richtige Mann verurteilt wurde. Für mich wäre es sehr wichtig, dass es der Fall nochmal vor Gericht schafft, in einem demokratischen Polen von einem unabhängigen Richter bewertet wird.



Gibt es denn neue Beweise oder Aussagen?



Ja, die Familie hat neu ausgesagt.



Was genau?



Ich habe mit Marchwickis Kindern gesprochen, die damals Teenager waren - zwei Söhne und einer Tochter. Ich habe mich gefragt, wieso sie erst jetzt darüber reden. Sie erklärten mir, sie hätten es auch früher getan, aber keiner wollte sich Anfang der 90er diesem Fall annehmen. Es sind einfache Menschen die juristisch nicht versiert sind, aber sie wollen, dass ihr Vater von den Vorwürfen befreit wird.



Erinnern sie sich an ihren Vater aus der Zeit vor der Festnahme?



Ja. Sie sagen, solange er in ihrem Leben präsent war, hatten sie eine gute Kindheit. Einer der Söhne spricht über die Mutter als "die Frau" oder nennt sie bei vollem Namen.



Sind sie überzeugt von seiner Unschuld?



Ja, aber wir müssen hierbei natürlich immer daran denken, dass es seine Kinder sind. Als Familie werden sie ihren Vater verteidigen. Das aber was sie erzählen, stellt ein neues, komplexes Bild dieses Falles dar. Das ist nicht in Akten zu finden, die sich offizieller Sprache bedienen.



Welche Schritte unternimmt die Familie des Verurteilten jetzt konkret?



Ein Antrag an das Gericht auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist in Vorbereitung. Zeugenaussagen der Familie werden dazu eingebracht. Und alle fragwürdigen "Beweise", die das Gericht in Betracht gezogen hatte, will die Familie neu prüfen und sichten lassen. Auch alle späteren Aufnahmen werden dokumentiert. Die Frau des Verurteilten erzählte nämlich hinterher etwas völlig anderes, als sie zuvor zu Protokoll gegeben hatte. Das Leben von Marchwickis Kindern war durch diesen Fall geprägt. Ihre eigenen Enkel fragen: War unser Großvater der Vampir?



Wieso sprach man damals eigentlich von einem "Vampir"?



Damals gab es den Begriff Serienmörder noch nicht. Man sprach von Lustmord, aber in der Gesellschaft hatte sich ein anderer Begriff durchgesetzt: wenn es sich um einen Frauenmörder handelte, war es ein "Vampir". Dieses Wort ging so sehr in den Sprachgebrauch ein, dass sogar Ermittler es in offiziellen Dokumenten verwendeten.

