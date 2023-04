Dass beide Kinder keine Spuren einer Vergewaltigung aufweisen, erhärtet diesen Verdacht. Denn damit, so die Gerichtsmedizinerin, stehe nahezu fest, dass dieser Mörder hier keine Zeugen seiner sexuellen Perversion beseitigt habe, sondern dass sein Lustgewinn vor allem aus dem Akt des Tötens selbst erwächst.

Die Nachricht von einem pädophilen sadistischen Triebtäter in Eberswalde soll auf gar keinen Fall die Runde machen. Der Fall, so wird es später der Chefermittler der MfS-Mordkommission, Hauptmann Lüdicke, in seinen Bericht schreiben, hat das Zeug, sich zu einer politischen Bombe zu entwickeln.

Der Einsatz der Organe unseres Ministeriums war zur Aufklärung dieser Verbrechen dringend geboten, da es sich um äußerst schwere Tötungsverbrechen an Kindern innerhalb einer Stadt handelte, mit einem erneuten Auftreten des Täters gerechnet werden musste, die Knabenmorde breiteste Kreise der Bevölkerung aus Eberswalde-Finow stark beunruhigten und nicht zuletzt aus der Bevölkerung Zweifel an der Fähigkeit der Sicherheitsorgane geäußert wurden. Die Aufklärung der Verbrechen war somit ein erstrangiges Politikum. HA IX/7, Bericht vom 13. Januar 1972 Quelle: Bundesarchiv für Stasiunterlagen

Binnen kürzester Zeit werden so die Reihen der Bezirks-Kriminalisten verstärkt und zur bereits tätigen Sondereinheit von 70 Kriminalisten weitere 80 Mitarbeiter des MfS abgeordnet. Gemeinsam durchforstet man Karteien vorbestrafter Sexualstraftäter, wühlt sich durch Personal- und Patienten-Akten der regionalen Krankenhäuser, Betriebe, Schulen und Behörden nach irgendeiner verwertbaren Spur. Allein an Hinweisen auf Straftaten mit sogenannten "Notzuchtsopfern" kommen so Dutzende zusammen. Doch keine dieser Spuren führt zum Mörder der beiden Jungs. Erwin Hagedorn hinterlässt keine Spuren: Vom gesuchten Serienmörder finden sich keinerlei Fingerabdrücke, keine verwertbaren Schuhabdrücke, keine Mordwerkzeuge. Bildrechte: Bundesarchiv für Stasiunterlagen

Die einzigen, von denen man sich in dieser verfahrenen Lage noch Hilfe verspricht, sind die forensischen Psychiater und Psychologen. Wer, wenn nicht sie, kann sagen, wie jemand tickt, der solche Taten verübt? Den ersten Versuch, mehr darüber zu erfahren, unternimmt das MfS interessanterweise in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, wo mit Prof. Nikola Schipkowensky ein international anerkannter Gerichtspsychiater und Kriminologe tätig ist.

Schipkowenski bestätigt die bisherige Hypothese der Gerichtsmedizin, dass die angewandte Mord-Technik klar für eine "lustbetonte" Tötung spricht. Doch viel mehr kann er dazu nicht sagen, da ihm solche Tötungsfälle insbesondere bei Kindern aus der eigenen Praxis nicht bekannt sind.

Zu diesem Zeitpunkt, April 1970, ist tatsächlich in Ost und West noch wenig über die "Arbeitsweise" solcher "Lustmörder" bekannt. Aber es gibt einzelne Wissenschaftler, die sich zunehmend mit der Materie auseinandersetzen. Auch im Sozialismus.

So stößt das MfS bei eingehender Recherche auch auf einen Artikel von Dr. Hans Szewczyk, dem führenden forensischen Psychiater in der DDR. 1966 hat er sich bereits mit dem Phänomen des Sadismus als Form sexueller Abnormität anhand eines Kriminalfalls auseinandergesetzt. Daher bittet die Morduntersuchungskommission (kurz MUK) ihn, ein weiteres Gutachten im Eberswalder Fall zu erstellen. Eines, das möglicherweise entscheidende neue Ansatzpunkte erbringt. Tatort Westend-Viertel in Eberswalde: Hier findet der Mörder sein drittes Opfer. Bildrechte: Miles Plahuta/MDR

Tatsächlich arbeitet Szewczyk die Unterschiede zwischen dem in Eberswalde agierenden sadistisch motivierten Täter und denen, die gemeinhin Sexualstraftaten mit und ohne Todesfolge begehen, heraus. Der Täter von Eberswalde, so sein Fazit, ist eine extrem rare Erscheinung (nicht nur in der DDR) und wahrscheinlich auch durch keine Vorstrafen aktenkundig.

Doch wie soll man so jemanden dann aufspüren? Darauf hat auch der Experte keine Antwort. Wohl oder übel muss die Staatsanwaltschaft daher das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt im Dezember 1970 einstellen.

Als am 11. Oktober 1971, rund ein Jahr später, die Nachricht die Runde macht, ein Rentner habe in Eberswalde die Leiche eines weiteren Kindes im Wald entdeckt, schrillen sämtliche Alarmglocken. Nicht nur elf Kriminalisten der Frankfurter MUK eilen zum Tatort, auch der 1. Sekretär der SED-Kreisleitung und diverse Mitarbeiter des MfS finden sich in Kürze ein. Und tatsächlich: Der Mörder der beiden Jungen, er scheint nach zwei Jahren Pause wieder da aktiv zu sein, wo er angefangen hat.

Wieder weist sein Opfer, der zwölfjährige Ronald W., gravierende Schnittverletzungen im Brustbereich auf und wieder gibt es einen massiven Halsschnitt, durch den er verblutet ist – erneut eine Art Exekution. Und erneut fehlt vom Täter, bis auf einzelne Textilfasern, am Tatort jede Spur.