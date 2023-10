Was Generaldirektor Biermann und das Fernsehen der DDR jedoch verschwiegen: Der Ein-Megabit-Speicherchip war bereits bei seiner Übergabe an Erich Honecker hoffnungslos veraltet - im Westen wurden in jenen Tagen schon die ersten Vier-Megabit-Speicher produziert. Immerhin sprachen in der Sondersendung des DDR-Fernsehens ZMD-Forscher das größte Problem freimütig an: "Ein Ende des Wettlaufs" sei erst dann erreicht, wenn der Chip in großen Mengen bereitgestellt werden würde. Davon aber konnte überhaupt keine Rede sein. Ganz im Gegenteil. Eine Massenproduktion war schlicht unmöglich. Etwa 35.000 Ein-Megabit-Chips wurden 1988 und 1989 auf einer Versuchsstrecke im ZMD hergestellt. Ab 1990 sollten, so die Planvorgaben der SED, jährlich 100.000 Chips im Kombinat Mikroelektronik in Erfurt gefertigt werden. Eine lächerlich geringe Menge - die Firma "Toshiba" etwa stellte so viele Chips an nur einem einzigen Tag her. Doch selbst die Herstellung einer so geringen Stückzahl wäre unmöglich gewesen. Die nötigen Produktionsanlagen gab es nur im Westen - und sie unterlagen dem Cocom-Embargo.