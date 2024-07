Gemüse aus eigenem Anbau DDR-Kleingärten: Parzellen des Glücks

Hauptinhalt

27. Juli 2024, 05:00 Uhr

Die Idee ist so alt wie die Industrialisierung. Seit dem 19. Jahrhundert decken Kleingärten den Eigenbedarf an Blumen, Gemüse und Obst, schaffen aber auch einen Raum der Ruhe und Erholung in den Städten. In der DDR hatten sie auch eine volkswirtschaftliche Bedeutung: Sie halfen, Versorgungslücken im staatlichen Einzelhandel zu schließen und boten einen guten Zuverdienst. Heute gibt es in Ostdeutschland fast eine halbe Million Parzellen – mehr als die Hälfte aller deutschen Kleingärten.