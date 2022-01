Am 25. Januar 1982 veröffentlichen die DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann und Robert Havemann den "Berliner Appell - Frieden schaffen ohne Waffen". In dem Text wenden sie sich an die DDR-Regierung und plädieren für Abrüstung und Frieden während des Kalten Krieges. Eppelmann wird daraufhin kurzzeitig verhaftet. Der Appell ist Teil der Friedensbewegung in der DDR.