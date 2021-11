Hildebrandt wird am 26. April 1941 in Berlin geboren. Nach dem Abitur studiert sie an der Humboldt-Universität zu Berlin Biologie und arbeitet nach der Promotion in einem pharmakologischen Großbetrieb. 1989 engagiert sich Regine Hildebrandt in der Bürgerbewegung "Demokratie Jetzt" und tritt im Oktober 1989 in die Sozialdemokratische Partei der DDR (SDP) ein, die sich später mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) vereinigt.