Am 14. September 1989 wird in Bad Frankenhausen das Panorama Museum eröffnet. Es beinhaltet ein Monumentalgemälde von Werner Tübke. Er war 1974 von der DDR-Regierung beauftragt worden, ein Gemälde in Gedenken an den Deutschen Bauernkrieg zu malen. Das Gemälde sollte Teil einer Gedenkstätte auf dem Schlachtberg werden. Zu dieser Zeit ist Tübke Rektor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Nach langwierigen historischen Recherchen und der notwendigen staatlichen Abnahme des Projekts, setzte Tübke am 16. August 1983 seinen ersten Pinselstrich. Insgesamt 15 Maler arbeiten vier Jahre lang an dem 123 mal 14 Meter großen Kunstwerk.