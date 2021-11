Im Zuchthaus der sächsischen Kleinstadt Waldheim haben im Frühjahr 1950 die Prozesse gegen mehr als 3.400 Angeklagte begonnen. Der Vorwurf: Nationalsozialistische Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Bis zu ihrem Prozessbeginn waren die Angeklagten in ehemaligen Konzentrationslagern wie Buchenwald oder Sachsenhausen eingesperrt, die in den Nachkriegsjahren von der SMAD umfunktioniert wurden. Die Prozesse sorgten weltweit für Proteste und Schlagzeilen, denn die DDR-Regierung verurteilte die Inhaftierten ohne Zeugen und ohne Verteidiger in Schnellverfahren zu teils zu Tode oder zu lebenslangen Haftstrafen. Keine Anhörung dauerte länger als 30 Minuten. Außerdem gab die DDR-Führung die zu fällenden Urteile vor. Weniger als fünf Jahre Zuchthaus sollte es nicht geben. Die sogenannten "Volksrichter" urteilten tatsächliche NS-Täter, aber auch über viele Unschuldige.

Die "Waldheimer Prozesse" wurden zu einem Symbol für mangelnde Rechtsstaatlichkeit. Am 28. Oktober 1991 erklärte das Bezirksgericht Dresden die Urteile für nichtig. Am gleichen Tag wurde auch ein Gedenkstein für die weiblichen politischen Gefangenen in den Waldheimer Prozessen errichtet.