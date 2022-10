Am 27. Oktober 1957 gründet sich der "Bund der Vertriebenen". Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges untersagten die Besatzungsmächte den Zusammenschluss von Vertriebenen und Geflüchteten . Nachdem dieses Verbot 1948 in Westdeutschland aufgehoben wurde, gründeten sich dort verschiedene Organisationen. Am 27. Oktober 1957 schließen sich dann zwei zum "Bund der Vertriebenen" zusammen. Der Bund versteht sich seitdem als Dachverband und versucht die Interessen von Flucht, Vertreibung und Aussiedlung betroffenen Deutschen umzusetzen und sich für demokratische Werte und Völkerverständigung einzusetzen.

Am 27. Oktober 1961 kommt es, wenige Wochen nach dem Mauerbau, am Grenzübergang "Checkpoint Charlie" in der Friedrichstraße in Berlin zu einer Panzerkonfrontation zwischen den Hauptakteuren des Kalten Krieges. Die DDR-Grenzpolizisten hatten einem US-Major den zuvor üblichen unbehinderten und unkontrollierten Übertritt verweigert. Am 25. Oktober 1961 reagierte die US-Armee darauf mit einem Aufgebot an Panzern. Kurze Zeit später entschloss sich auch die britische Armee, Panzer an den Grenzen in West-Berlin aufzustellen.