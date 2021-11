Wenige Wochen nach dem Bau der Berliner Mauer kam es am Grenzübergang "Checkpoint Charlie" in der Friedrichstraße in Berlin zu einer Panzerkonfrontation zwischen den Hauptakteuren des Kalten Krieges. Die DDR-Grenzpolizisten hatten einem US-Major den zuvor üblichen unbehinderten und unkontrollierten Übertritt verweigert. Am 25. Oktober 1961 reagierte die US-Armee darauf mit einem Aufgebot an Panzern. Kurze Zeit später entschloss sich auch die britische Armee, Panzer an den Grenzen in West-Berlin aufzustellen.