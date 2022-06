Am 11. Juni 1990 können DDR-Bürgerinnen und Bürger erstmals Umtauschkonten für die bevorstehende Währungsunion am 1. Juli 1990 angelegen. Obwohl sie vier Wochen dafür Zeit hatten, bildet sich schon am ersten Tag lange Schlangen vor den Banken. An einer Sparkasse in Berlin stehen die Wartenden sogar über 200 Meter weit. Da die ostdeutschen Sparkassen über rund 80 Prozent aller privaten Ersparnisse in der DDR verfügten, bearbeiten sie auch den Großteil der Umstellungsanträge: rund 14,3 von insgesamt 16 Millionen, etwa 90 Prozent. Um den gewaltigen Organisationsaufwand bewerkstelligen zu können, müssen die Angestellten wochenlang Überstunden machen und am Wochenende arbeiten. Außerdem erhalten sie Unterstützung von Partnerkassen aus dem Westen.