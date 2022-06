Am 10. Juni 1940 erklärt Italien unter Mussolini Großbritannien und Frankreich den Krieg und tritt an Deutschlands Seite in den Zweiten Weltkrieg ein. Der im Mai 1939 abgeschlossenen "Stahlpakt" und der sogenannte Dreimächtepakt 1940 mit Japan garantieren eine militärische Zusammenarbeit und Unterstützung im Fall eines Kriegs. Deutschland und Italien kämpfen gemeinsam im Balkanfeldzug und im Afrikafeldzug. Im Juli 1943 wird Mussolini nach der Landung alliierter Truppen in Sizilien von der italienischen Regierung, dem "Großen Faschistischen Rat", abgesetzt. Italien schließt im September 1943 dann einen Waffenstillstand mit den Alliierten. Anschließend marschieren deutsche Truppen in Italien ein, woraufhin Italien Deutschland am 13. Oktober 1943 den Krieg erklärt und bis Kriegsende gegen Deutschland kämpft. Im Krieg sterben schätzungsweise zwischen 300.000 und 400.000 Italienerinnen und Italiener. Benito Mussolini verkündet am 10. Juni 1940 auf dem Balkon des Palazzo Venezia die Kriegserklärung an Großbritannien und Frankreich. Bildrechte: imago/Milestone Media

Am 10. Juni 1923 findet das erste Rennen auf dem Straßendreieck in Schleiz statt. Sieger ist, wer mit fünf Litern Kraftstoff die längste Strecke und die höchste Geschwindigkeit erreicht. Die Rallye war von Beginn an eine Attraktion. Auch in der DDR lockt die Rennstrecke tausende Motorsportfreunde an. Inzwischen wird das Schleizer Dreieck vor allem für Motorrad-, Gespann- und Veteranen-Rennen sowie für das ADAC-Bergrennen genutzt. Als Saisonhöhepunkt gilt der Lauf der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. Motorräder beim 57. Internationalen Schleizer Dreiecksrennen 1990. Bildrechte: dpa