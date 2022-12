In Folge der Ausbürgerung kommt es in der gesamten DDR zu Protesten und Demonstrationen. Sie war ein einschneidendes Ereignis für die Künstlerszene des Staates, die sich nach dem Machtantritt Erich Honeckers 1971 eigentlich erhofft hatten, mehr Meinungsfreiheit zu erlangen. Die Urheber der Hallenser Flugzettel kann die Stasi nie ermitteln. Biermann lebte danach in der BRD, er kehrte am 1. Dezember 1989 für ein Konzert in Leipzig in die DDR zurück. Heute wohnt er in Hamburg.