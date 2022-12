Bei jedem Spaltprozess werden als Spaltprodukt weitere Neutronen freigesetzt, die in anderen Urankernen weitere Spaltvorgänge in Gang setzen. Es dauert nur drei Jahre, um diese Kettenreaktion mit extrem hoher Spaltungsenergie technisch zu nutzen: Im Dezember 1942 wird der erste funktionsfähige Atomreaktor an der Universität in Chicago "kritisch". Im Juli 1945 wird in New Mexico die erste Atombombe gezündet.