Am 18. Februar 1943 werden die Geschwister Scholl in München verhaftet. Sie sind Mitglieder der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" und kämpfen gegen das Hitler-Regime. An diesem Tag verteilten die Geschwister Scholl Flugblätter an der Universität München, an der sie studieren. Dabei beobachtet sie der Hausschlosser der Uni und verrät sie an die Gestapo. Wenige Tage später werden sie am nationalsozialistischen Volksgerichtshof unter Blutrichter Roland Freisler zum Tode verurteilt. Noch am gleichen Tag sterben sie mit gerade einmal 21 und 24 Jahren.