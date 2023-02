Am 22. Februar 1966 wird der Bauunternehmer Jürgen Schneider von US-Behörden nach Deutschland überstellt. Schneider hatte deutschlandweit zahlreiche Immobilien gekauft und saniert und betrog seine Geldgeber um Milliarden. Allein in Leipzig hatte er über 70 Gebäude aufgekauft und ließ unter anderem die Mädler-Passage in neuem Glanz erstrahlen. Als sein Unternehmen 1994 Konkurs anmeldet, flieht Schneider in die USA. Ein Jahr später wird er in Miami, Florida festgenommen. Schneider wird zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.