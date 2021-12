Am 27. Dezember 1982 wird der Computer vom Time Magazine zur "Person of the Year" gewählt. Es ist das erste Mal, dass diese Auszeichnung an einen nicht-menschlichen Preisträger geht. Der Personal Computer verbreitet sich in den 1980er-Jahren weltweit. Immer mehr Menschen wollten einen Computer in den eigenen vier Wänden. Wer in der DDR einen Rechner haben wollte, musste Beziehungen in den Westen haben oder sich ab 1985 einen Robotron Z1013 selbst zusammenbauen.