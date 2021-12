Am 26. Dezember 2020 erhält eine 100-Jährige aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt die erste Covid-19-Impfung Deutschlands. Die Impfquote in allen mitteldeutschen Ländern liegt derzeit unter dem Bundesschnitt. Deutschlandweit beläuft sich diese auf über 70 Prozent. Warum man Impfgegner als eine Dauererscheinung betrachten muss und warum die Ablehnung in Ostdeutschland besonders groß ist, lesen Sie hier.