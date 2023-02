Am 16. Februar 1937 wird in den USA das Patent für die Kunstfaser Nylon angemeldet. Erfunden hat es der Chemiker Wallace Carother. Das spinnbare Polyamid revolutioniert in den kommenden Jahrzehnten die Modeindustrie. Insbesondere Strümpfe und Strumpfhosen werden daraus hergestellt. Um das Patent zu umgehen, wird der Stoff in leicht abgewandelter Zusammensetzung in anderen Ländern hergestellt. In der DDR ist der reißfeste, durchsichtige und pflegeleichte Stoff als Dederon und in der BRD als Perlon bekannt.