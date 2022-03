Am 25. März 1982 beschließt die Volkskammer das "Gesetz über die Staatsgrenze". Darin ist der Gebrauch von Schusswaffen an der Grenze geregelt. Schüsse sollen dann abgefeuert werden, wenn eine Straftat (wie Republikflucht) verhindert werden kann. Mit dem Gesetz wird eine formale Grundlage für den Schießbefehl der Grenzer geschaffen. Jahrzehntelang hat sich die DDR-Führung geweigert, die Existenz des Schießbefehls zuzugeben. Erst im Frühjahr 1989 ordnete Staatschef Erich Honecker an, nicht länger auf flüchtende DDR-Bürger zu schießen.

28 Jahre lang werden die Menschen in Ost und West durch eine Mauer getrennt. Mindestens 140 Menschen verlieren von 1961 bis 1989 allein an der Berliner Mauer ihr Leben, als sie versuchen in den Westen zu kommen. Dazu kommen, laut einer Studie der Freien Universität Berlin von 2017, weitere 327 Tote an der innerdeutschen Grenze.