1992 unterzeichnen zwölf Staats- und Regierungschefs den Vertrag von Maastricht, darunter Italien, Griechenland und Deutschland. Er ist das Ergebnis mehrjähriger Beratungen zwischen den beteiligten Ländern. Als der Vertrag am 1. November 1993 in Kraft tritt, wird die Europäische Union und damit die Unionsbürgerschaft, eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik und eine Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres geschaffen. In den Folgejahren treten 16 weitere Länder der EU bei. Als erster Mitgliedsstaat verlässt das Vereinte Königreich 2020 die EU . Der Austritt wird auch als Brexit bezeichnet.

1992 wird der Doppelagent Klaus Kuron zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf spricht ihn des schweren Landesverrats sowie der Bestechlichkeit schuldig. Kuron ist seit 1962 beim Bundesamt für Verfassungsschutz für die Spionageabwehr zuständig. Zwischen 1982 und 1990 arbeitet er gleichzeitig unter dem Decknamen "Stern" für das Ministerium für Staatssicherheit. In diesen acht Jahren gibt er sein gesamtes Wissen über die Spionageabwehr der Bundesrepublik an die Stasi weiter. Kurz nach der Wiedervereinigung wird er von einem Stasi-Kollegen enttarnt und am 8. Oktober 1990 festgenommen.