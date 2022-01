Am 24. Januar 1962 wird in der DDR eine Wehrpflicht eingeführt. Grund ist u.a. die Aufstockung der Nationalen Volksarmee (NVA), da die gemeldeten Freiwilligen nicht ausreichen. Das neue Gesetz verpflicht alle Männer zwischen 18 und 26 Jahren zum Grundwehrdienst von 18 Monaten. Begleitend zur Einführung der Wehrpflicht wird eine vormilitärische Ausbildung in der Schule etabliert. Ab der 9. Klasse werden pro Schuljahr acht Stunden Grundwissen über die NVA vermittelt. Alternativ kann als "Bausoldat" ein Dienst ohne Waffe geleistet werden. Wer sich weiger weder den Wehrdienst noch den Wehrersatzdienst zu absolvieren, muss mit einem Freiheitsentzug von bis zu 22 Monaten rechnen.