Am 23. Januar 2012 stellt das Unternehmen von Anton Schlecker am Landgericht Ulm einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit. Das Unternehmen ist mit seinen weltweit über 14.000 Filialen die größte Drogeriemarkt-Kette mit Sitz in Deutschland. In einer ersten Schließungswelle wird zunächst versucht, das Unternehmen wieder rentabel zu machen. Als dies nicht gelingt, werden im Juni 2012 auch alle verbliebenen deutschen Filialen geschlossen. Die Forderungen der Gläubiger belaufen sich zu diesem Zeitpunkt auf etwa 800 Millionen Euro. Von den über 23.000 entlassenen Mitarbeitern finden bis Ende des Jahres ca. 40 Prozent wieder Arbeit. Anton Schlecker wird am 27. November 2017 vom Amtsgericht Stuttgart wegen vorsätzlichen Bankrotts zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Seine Kinder Lars und Meike werden unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Untreue zu Haftstrafen verurteilt. Eine geschlossene Schlecker-Filiale. Bildrechte: dpa

Am 23. Januar 2020 riegelt Chinas Regierung die Stadt Wuhan ab, um die Verbreitung der Covid-19-Infektion zu verhindern. In der Stadt sind bereits Ende Dezember 2019 die ersten Fälle der "mysteriösen Lungenkrankheit" aufgetreten. Eine Ausbreitung kann dadurch aber nicht verhindert werden. Bereits am 27. Januar wird der erste Fall in Deutschland bekannt. Die Seuche breitet sich weltweit aus, überall kommt es zu teils drastischen Einschränkungen das öffentlichen Lebens. Besonders in China werden die Isolationsmaßnamen restriktiv durchgesetzt. Erst im Dezember 2022 endete dort die Quarantäne.