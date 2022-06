Am 6. Juni 1944 landen alliierte Truppen in der Normandie, um eine Großoffensive gegen die Wehrmacht zu starten. Mehr als 150.000 US-amerikanische, britische und kanadische Soldaten lassen sich an diesem Tag von Südengland nach Frankreich übersetzen. Die Truppen sollen im Rahmen der Operation Overlord eine weitere Front gegen das Deutsche Reich errichten und den Atlantikwall, die Verteidigungsposten der Wehrmacht entlang der Küste, durchbrechen. In die Offensive sind mehr als 7.000 Schiffe und Flugzeuge involviert, die die Soldaten in die Normandie bringen. Allein am ersten Tag sterben ungefähr 4.400 Soldaten der Alliierten und bis zu 9.000 Soldaten der Wehrmacht. Die Offensive am "D-Day", der auch Tag der Entscheidung genannt wird, war ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges und markiert das Ende der deutschen Besatzung in Europa. Alliierte Soldaten nach der Landung in der Normandie am "D-Day" Bildrechte: IMAGO / UIG

Am 6. Juni 1951 beginnen die ersten Internationalen Filmfestspiele (Berlinale) in Berlin. Die Festspiele gehen auf Initiative amerikanischer Alliierter zurück, sie erhoffen sich einen Neubeginn des kulturellen Lebens in der Bundesrepublik , und einen Anstoß zum Wiederaufbau der deutschen Filmindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg. Als Eröffnungsfilm wird Alfred Hitchcocks Film "Rebecca" im Titania-Palast gezeigt. Die Berlinale stößt auf internationales Interesse und wird ein großer Erfolg. Am 18. Juni 1951 enden die Filmfestspiele mit der Preisverleihung: Die Hauptpreise, die Goldenen Bären, werden in fünf Kategorien vergeben. Den Publikumspreis gewinnt Disneys "Cinderella". Kritik an den Filmfestspielen gibt es aus der DDR, da Filme aus sozialistischen Ländern von den Festspielen ausgeschlossen sind. Den Bewohnern Ost-Berlins ist es möglich, die Berlinale bis zur Grenzschließung zu besuchen. Menschen stehen zu den ersten Internationalen Filmfestspiele in Berlin 1951 an. Bildrechte: imago/Future Image

Am 6. Juni 1961 wird das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) gegründet. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer versucht ab 1959 Einfluss auf die Rundfunkordnung zu nehmen, und möchte ein dem Bund direkt unterstelltes Fernsehprogramm etablieren. Das stößt auf Widerstand in den SPD-geführten Ländern, Bremen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen die dagegen klagen: Mit dem 1. Rundfunk-Urteil scheitern die Pläne vor dem Bundesverfassungsgericht. Jedoch wird im gleichen Jahr eine zentrale und gemeinnützige Fernsehanstalt neben der ARD gegründet. Die Länder unterzeichnen den Staatsvertrag über die Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts "Zweites Deutsches Fernsehen" (ZDF) am 6. Juni 1951. Gründungsintendant ist der Philosoph und Journalist Karl Holzamer. Am 1. April 1963 ist der offizielle Sendebeginn des ZDF.