Am 8. Juni 2000 stellt der russische Präsident Wladimir Putin Tschetschenien im Zuge des Zweiten Tschetschenienkrieges "vorrübergehend" unter seine direkte Verwaltung. Vier Tage später ernennt der Kreml den prorussischen Mufti Achmat Kadyrow zum Verwaltungschef in Tschetschenien, der 2003 Präsident wird.

Tschetschenien erklärte im Zuge des Verfalls der Sowjetunion 1991 seine Unabhängigkeit. 1994 marschierten erstmals russische Truppen in Tschetschenien ein, was zum Ersten Tschetschenienkrieg bis 1996 führte. Am 1. Oktober 1999 kommt es erneut zu einem Einmarsch russischer Truppen und der Zweite Tschetschenienkrieg begann. Die Angaben über die Opferzahlen in den beiden Tschetschenienkriegen belaufen sich schätzungsweise auf 160.000 bis 190.000 Tote. Im Jahr 2009 wird der Krieg von Medwedew offiziell für beendet erklärt und besiegelt den Verbleib Tschetscheniens in der russischen Förderation. Heute ist Tschetschenien eine autonome russische Teilrepublik. Präsident ist seit 2007 der Sohn von Achmat Kadyrow, Ramsam Kadyrow, dem schwere Menschenrechtverletzungen und ein diktatorischer Regierungsstil vorgeworfen werden.

Am 8. Juni 1983 wird Roland Jahn in die Bundesrepublik abgeschoben. Die Stasi schafft den Aktivisten gewaltsam in den Interzonenzug nach München. Er bleibt geknebelt und in einem Wagenabteil eingesperrt, bis die Grenze zur Bundesrepublik überquert war. Vor seiner Zwangsabschiebung war die DDR bereits mehrfach gegen den "feindlich-negativen" Jenaer vorgegangen. Jahn hatte jahrelang gegen das SED-Regime protestiert. 1983 gründete er mit anderen Oppositionellen die Jenaer Friedensgemeinschaft. Viele der Aktivistinnen und Aktivisten wurden wie Jahn in den Westen abgeschoben. Bis 2021 ist Roland Jahn Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Roland Jahn im Jahr 1982. Bildrechte: IMAGO

Am 8. Juni 1972 nimmt Nick Út die berühmte Fotografie "The Terror of War" im Vietnamkrieg auf. Das Bild entsteht während eines Napalm-Angriffs der südvietnamesischen Armee auf das Dorf Trảng Bàng. Es zeigt das damals neunjährige Mädchen Kim Phúc bei ihrer Flucht aus dem Ort. Der Fotograf Huynh Cong – genannt Nick – Út war gerade mal 21 Jahre alt, als er das Foto für die Associated Press schießt. Die "New York Times" druckt die Momentaufnahme bereits am Folgetag auf ihrer Titelseite. Für die Veröffentlichung wird ein Teil des Originalbildes abgeschnitten. Der Ausschnitt zeigt Fotografen, die ihre Filme wechseln. Sie machen keine Anstalten, den verängstigten Kindern zu helfen. 1973 erhielt Út den Pulitzer-Preis für das zugeschnittene Bild. Kim Phúc lebt heute in Kanada. Sie engagiert sich als UNESCO-Botschaftlerin und setzt sich für Kinder ein, die Kriegsopfer wurden. Dafür erhält sie 2019 den Dresdner Friedenspreis.

Am 8. Juni 1962 feiert der DEFA-Film "Königskinder" zum Beginn der vierten DDR-Arbeiterfestspiele im damaligen Bezirk Erfurt Premiere. Der Film von Frank Beyer spielt im Nationalsozialismus und erzählt die Geschichte der im Widerstand aktiven Arbeiterkinder Magdalena und Michael, sowie ihrem Freund Jürgen, der in die SA eingetreten ist. Die verliebten "Königskinder" Magdalena und Michael werden von Annekatrin Bürger und Armin Mueller-Stahl gespielt. Aufgrund einer Haftstrafe von Michael werden sie getrennt und hoffen, sich irgendwann wiederzusehen.