Erfurter Bürger besetzen 1989 die Stasi-Zentrale der Stadt , um die von Stasi-Chef Erich Mielke befohlene Aktenvernichtung zu stoppen. Auch in Leipzig, Suhl oder Rostock werden an diesem Tag Stasi-Behörden gestürmt. Viele weitere Bezirkshauptstädte folgen.

In München öffnet 1971 das erste Mc Donald's-Restaurant Deutschlands. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1.400 dieser Fast-Food-Restaurants. In den neuen Bundesländern wird die erste Filiale im Dezember 1990 in Plauen eröffnet.