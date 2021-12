"Merry Christmas": So lautet vor 1992 die erste SMS der Welt. Der Ingenieur Neil Papworth verschickt die etwas verfrühten Weihnachtsgrüße in Großbritannien an das Handy eines Managers des britischen Telekom-Riesen Vodafone. Den Text muss Papworth am Computer tippen: Die damaligen Handys sind dafür noch nicht bereit.