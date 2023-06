Welterbe jetzt auch digital erkunden

Wenn Sie sich schon vor Ihrem Besuch über die Ausflugsziele informieren wollen: Die insgesamt 51 Kultur- und Naturerbestätten präsentieren sich mittlerweile im digitalen Format.

Dazu wurde im Zuge des jährlichen UNESCO-Welterbetages eine Webseite eingerichtet, die eine "virtuelle Entdeckungstour durch das vielfältige Kultur- und Naturerbe Deutschlands" erlaubt. Eine Karte lässt an die einzelnen Orte gelangen und in Videobotschaften geben lokale Welterbe-Experten Einblicke in die Geschichte sowie in die Erhaltungs- und Vermittlungsarbeit.

Das Bauhaus hat nicht nur architektonisch eine Kultur begründet, die bis heute in alle Welt wirkt und ausstrahlt. Bildrechte: MDR/Koberstein Film/Thomas Eirich-Schneider Als "Meilensteine der Menschheitsgeschichte" bezeichnet Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, die Welterbestätten. Sie schlügen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, stifteten Identität, gäben Halt und Zuversicht, "gerade auch in und nach Krisenzeiten wie der, die wir durch die Covid-19-Pandemie derzeit alle erleben", so Böhmer. Diese verbindende Wirkung solle am Welterbetag unabhängig von Ort und Zeit für jeden über das Internet erlebbar werden.

Auch der Nationalpark Hainich in Thüringen gehört zum Welterbe. Bildrechte: imago/imagebroker Online präsentieren sich auch die zehn mitteldeutschen Welterbestätten. Dazu gehören die Montanregion Erzgebirge und der Muskauer Fürst Pückler Park in Sachsen als grenzüberschreitende Projekte; das Bauhaus, das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, die Altstadt von Quedlinburg und die Lutherstätten Eisleben und Wittenberg in Sachsen-Anhalt sowie die Wartburg, das Klassische Weimar und der Hainich-Buchenwald in Thüringen.

Welterbe-Titel als Verpflichtung: Tagungen in Bad Langensalza und Wismar

Der Welterbe-Titel verpflichtet zum Erhalt der Stätten für künftige Generationen. Wie dies am besten gelingen kann, darüber debattierten rund 100 Vertreterinnen und Vertreter der 51 deutschen Welterbestätten im Mai 2022 im thüringischen Bad Langensalza. Das Spektrum der Themen auf der Jahrestagung reichte vom nachhaltigen Tourismus über moderne Tourismus-Strategien in Sozialen Medien bis zum Erhalt von Buchenwäldern als Naturerbe. Der Hainich in der Nähe von Bad Langensalza ist Teil der gemeinsamen Welterbestätte - "Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas".



Die Tagung findet im jährlichen Turnus in jeweils einer anderen deutschen Welterbestätte statt. Das letzte Treffen in Goslar war wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden. In diesem Jahr wurde die Jahrestagung in Wismar ausgetragen. Vom 22. bis 24. Mai 2023 kamen in der Hansestadt die Vertreterinnen und Vertreter der Welterbestätten zusammen.