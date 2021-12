1973 erscheint eines der wichtigsten Werke des sowjetischen Literaturnobelpreisträgers Alexander Solschenizyn. Der Inhalt des "Archipel Gulag" ist hochbrisant: Solschenizyn hat das Buch im Untergrund geschrieben, da ihn der KGB dauerhaft beschattet. Das Manuskript wird außer Landes geschmuggelt und erscheint am 28. Dezember im Emigrantenverlag "YMCA-Press" in Paris. Sein Roman machte die sowjetischen Gefangenenlager weltbekannt: der sowjtische Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn 1994. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

In seinem Buch, das Merkmale eines Sachbuches, einer Autobiografie und eines Romans aufweist, beschreibt der Autor den alltäglichen Kampf ums Überleben in den sowjetischen Arbeitslagern. Seine Schilderungen beruhen auf Zeugenaussagen früherer Häftlinge, öffentlichen und geheimen Dokumenten und eigenen Erfahrungen. Solschenizyn ist selbst von 1945 bis 1953 in einem Gulag interniert gewesen.

Das Werk löst europaweite Kritik am Kommunismus aus. Viele sind von Solschenizyns authentischen Schilderungen erschüttert. Daraufhin wird er 1974 ausgebürgert. Er flieht ins Exil in die Schweiz und in die USA. Erst 1994 kehrt er nach Russland zurück und stirbt 2008 in Moskau.