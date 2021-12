Als unter Generasekretär der KPdSU Michail Gorbatschow 1985 weitreichende Reformen in der Sowjetunion angestoßen wurden, die allgemein unter "Perestroika" und "Glasnost" bekannt sind, gründete sich Memorial. Ursprünglich widmete sich die Organisation der Dokumentation und der Aufarbeitung stalinistischer Gewaltverbrechen und der Geschichte der Gulags in der Sowjetunion. 1993 gründete sich ein Ableger in Deutschland, um Repressionen in der SBZ und der DDR aufzuarbeiten. Heute engagiert sich Memorial International auch für politischen Gefangene in Russland und den Schutz von Menschenrechten.

Verfahren: Russland will Verbot von Memorial International

Die Arbeit, die international befürwortet und geschätzt wird, stößt in Russland auf Widerstand. Russische Behörden erschweren seit Jahren die Arbeit der unabhängigen Organisation. Seit 2016 muss sich Memorial als "ausländischer Agent" bezeichnen, weil es finanzielle Mittel aus anderen Ländern erhält. Nun droht der Organisation das Aus: Das russische Justizministerium wirft ihr vor, sich wiederholt nicht an die Regeln für "ausländische Agenten" gehalten zu haben, und klagt am Obersten Gerichtshof in Moskau. Für Historiker Prof. Dr. von Puttkamer von der Universität Jena ist mehr als deutlich, dass die Klage politisch motiviert ist und absichtlich mit fadenscheinigen Argumenten untermauert wird.

Es soll signalisieren und das sehen auch Vertreter von Memorial selber so: 'Wir können euch schließen und zwar wann wir wollen. Und wir können jede Organisation schließen.' Es es braucht gar keinen triftigen juristischen Grund. Diese Willkür soll sichtbar sein. Prof. Dr. Joachim von Puttkamer Osteuropäische Geschichte und Co-Direktor Imre Kertész Kolleg Universität Jena

Prof. Dr. Joachim von Puttkamer Bildrechte: FSU Jena/Anne Günther Prof. Dr. Joachim von Puttkamer Der Historiker studierte osteuropäische Geschichte und Wirtschaftspolitik in Freiburg und London. Er ist Universitätsprofessor für Osteuropäische Geschichte am Historischen Institut der Universität Jena und Co-Direktor Imre Kertész Kolleg.

Genau gegen diese staatliche Unterdrückung politischer Bewegungen engagiert sich Memorial. Sowohl im Bezug auf die politische Repressionen in der Sowjetzeit, als auch im heutigen Russland. Dr. Anke Giesen ist Vorstandsmitglied der deutschen Zweigstelle, aber auch des internationalen Memorial-Dachverbands, der derzeit vor Gericht steht. Sie bewertet das Handeln der russischen Behörden als Schikane. Für sie sendet die russische Regierung unter Kreml-Chef Wladimir Putin mit der Klage ein klares Signal nach Außen und damit auch nach Deutschland: "Uns ist es jetzt wirklich gleich, was ihr denkt. Wir machen hier in unserem Land, was wir wollen, und wir machen auch die Gesetze, so wie wir sie wollen und legen Sie auch so, wie wir sie wollen, aus".

Vergleichbar mit Verbot über Aufklärung von SED-Unrecht

Um die Brisanz des Verfahrens zu verdeutlichen, könnte man die Organisation Memorial mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vergleichen. Memorial macht in Russland in etwa das, wofür die Stiftung hierzulande zuständig ist, nur auf privater Basis. Die Bundesregierung würde in diesem Fall die Aufklärung der durch das DDR-Regime verursachten Verbrechen stoppen und gänzlich verbieten. Es gäbe dann keine Organisation mehr, die sich für die Rehabilitierung und Entschädigungen von Opfern und deren Angehörigen einsetzt. "Das sind genau die Arbeiten, die Memorial aus eigener Kraft in Russland macht", so Prof. Dr. Puttkamer.

Memorial engagiert sich nicht nur für Russen, die Organisation hilft auch bei der Aufklärung der Schicksale zehntausender Deutscher, die in der Sowjetunion in Folge des Zweiten Weltkrieges inhaftiert waren. Außerdem beschäftigt sich Memorial mit den Repressionen gegen Oppositionelle und Dissidenten in der DDR. Deshalb "gibt es da weniger einen Vergleich als einen unmittelbaren direkten Zusammenhang" erklärt Prof. Dr. Puttkamer. Auch aus diesem Grund verurteilen die Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur das Vorgehen der russischen Behörden als fadenscheinig, politisch motviert und haltlos. Die Bundesregierung riefen sie zur Unterstützung der Organisation und deren Mitarbeiter auf.

Memorial hat schon in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland auf dem Rückzug ist. Dr. Anke Giesen Memorial-Vorstandsmitglied International und Deutschland

Dr. Anke Giesen, Vorstandsmitglied MEMORIAL Deutschland e.V. und MEMORIAL International Bildrechte: Anke Giesen Über Dr. Anke Giesen Dr. Anke Giesen studierte Slavistik in Münster, Moskau und Hamburg und promovierte in Magdeburg im Fach Geschichte. Sie ist Vorstandsmitglied der deutschen und der internationalen MEMORIAL-Organisation. Ihre Schwerpunkt sind die Historische Aufarbeitung und die Erinnerungskultur der Gewaltverbrechen in der Sowjetzeit.

Ein Verbot würde den Eindruck stützen, dass "der Dialog mit Russland eigentlich aussichtslos ist", ordnet Prof. Dr. Puttkamer ein. Memorial gilt als "die Organisation in Russland, um die sich auch die gesellschaftlichen Kräfte gruppieren, die sich als Teil Europas verstehen, weil sie Russland als Teil Europas verstehen wollen und nicht als jemanden, der von außerhalb auf Europa Druck ausübt".

Das Verfahren gegen Memorial wird am 14. Dezember in Moskau fortgeführt und findet unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie lange es bis zur Urteilsverkündung noch dauern wird, ist unklar. Doch wenn der Dachverband verboten wird, sei es bloß eine Frage der Zeit, bis auch kleinere Organisationen ihre Arbeit wegen eines fehlenden Patrons einstellen müssten: "Ich denke es wird jetzt auf die lange Sicht zu einem Ausbluten kommen, also ein langsames Sterben der regionalen Organisationen", so Dr. Anke Giesen. Die historische Aufarbeitung der kommunistischer Verbrechen in der UdSSR würde zunehmend stillstehen, ebenso die Aufklärung der jüngeren Generationen. Unweigerlich würde das auch den Kult in der Bevökerung um Joseph Stalin, der Millionen Menschen willkürlich hinrichten oder in Arbeitslager verschleppen ließ, verstärken.