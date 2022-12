Am 14. Dezember 1989 beschließt der DDR-Ministerrat die Auflösung des "Amtes für Nationale Sicherheit" (AfNS), der im November 1989 umbenannten Nachfolgeorganisation des Ministeriums für Staatssicherheit. Am 4. Dezember 1989 war es nach Gerüchten um Aktenvernichtungen bereits zu Besetzungen von ehemaligen Stasi-Zentralen in Erfurt, Leipzig und weiteren Städten gekommen. Einen Tag später trat das Kollegium des AfNS zurück. Der zentrale Runde Tisch forderte daraufhin die Regierung dazu auf, das Amt für Nationale Sicherheit mit seinen rund 91.000 Mitarbeitern kontrolliert aufzulösen. Der Ministerrat stimmte am 14. Dezember zu und schlug stattdessen als Nachfolgeorganisationen einen Verfassungsschutz und einen Nachrichtendienst vor. Nach Protesten von Opposition und Bürgerkomitees gegen das Vorhaben, entscheidet der Ministerrat am 13. Januar 1990 das AfNS ersatzlos abzuschaffen.

Die Aufnahme zeigt am 15. Dezember 1989 das Amt für Nationale Sicherheit der DDR, ehemals Ministerium für Staatssicherheit, im Ostberliner Lichtenberg. Bildrechte: dpa