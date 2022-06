Am 22. Juni 2001 stimmt der Bundesrat für eine Erhöhung der Rente für Opfer des SED-Regimes. DDR-Verfolgte können somit beantragen, dass ihre Renten neu festgestellt werden. Bedingung ist, dass ihre Verfolgungszeiten anerkannt sind und die Rente vor dem 1. September 2001 beginnt. Mit der Gesetzesänderung sollen sich die Rentenbezüge der Opfer mindestens an den besten Einkommen orientieren, die sie in den letzten drei Jahren in der DDR ohne Verfolgung bezogen hätten. In der Neuregelung sind auch die zu DDR-Zeiten politisch verfolgten Schüler und Schülerinnen berücksichtigt.