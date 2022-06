Am 21. Juni 2017 beginnt in der ungarischen Stadt Kecskemét der Prozess gegen elf mutmaßliche Schlepper. Die Angeklagten werden beschuldigt, für den Tod von 71 Geflüchteten verantwortlich zu sein. Die Opfer wurden im August 2015 tot in einem Kühllaster aufgefunden, der an einer Autobahn bei Parndorf im österreichischen Burgenland abgestellt war. Als Todesursache wird Erstickung angegeben. Ausbeulungen und Kratzer an den Innenseiten der Türen lassen vermuten, dass die Opfer versuchten die nur 13 m² große geschlossene Ladefläche zu verlassen. Die Menschen flohen aus dem Iran, dem Irak, Afghanistan und Syrien. Die meisten Todesopfer konnten in ihre Herkunftsländer überführt werden. 15 Menschen wurden in Österreich beerdigt.