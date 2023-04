Tabuthema: sowjetischer Angriffskrieg

Ungefähr 1984 höre ich auf den Fluren der Sektion Geschichte an der Karl-Marx-Universität Leipzig einen Begriff, der mir im schulischen Geschichtsunterricht nicht begegnet war: "Winterkrieg". Ein Professor ist strafversetzt worden, weil er den "Winterkrieg" als sowjetischen Angriffskrieg bezeichnet hatte.

Der Überfall der Sowjetunion auf Finnland ist damals ein Tabuthema und bis heute ein vergessenes Kapitel der stalinschen Angriffskriege. Im geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt werden nicht nur der östliche Teil Polens und das komplette Baltikum der sowjetischen Einflusssphäre zugeschlagen, sondern auch Finnland und Bessarabien, in etwa das heutige Moldau.

Die Finnen unter schwedischer Herrschaft

Im Mittelalter eroberten die Schweden das Land der tausend Seen und gliederten es in ihr Reich ein. Schweden und Finnland gehörten danach jahrhundertelang zusammen. So schreibt es auch Mauno Koivisto, der von 1982 bis 1994 der Präsident der Republik Finnland war, in einem seiner Aufsätze.

Seit Menschengedenken war Finnland organischer Bestandteil der früheren europäischen Großmacht Schweden, empfand daher auch die finnische Geschichte als Bestandteil der Geschichte Schwedens. Mauno Koivisto, Buch: "Geographie und Geschichte", (1992, ECON-Verlag)

Am Anfang des 18. Jahrhunderts wendet sich das Blatt. Zar Peter der Große etabliert Russland als europäische Großmacht. Im Nordischen Krieg von 1700 bis 1721 besiegt er die Schweden, Teile Finnlands fallen an das Zarenreich. Nach zwei weiteren Kriegen gegen die Schweden wird Finnland als autonomes Großfürstentum 1809 dem Zarenreich einverleibt.

Ein Sieg mit Langzeitfolgen, schreibt Mauno Koivisto: "Als Schweden seine Großmachtstellung einbüßte…, ging von dem ehemaligen skandinavischen Großreich keine kriegerische Aggression mehr aus. Doch während es den Schweden glückte, sich aus militärischen Auseinandersetzungen herauszuhalten und somit ihre Neutralität zu bewahren, gelang dies den Finnen nicht." Mauno Koivisto war von 1982-1994 der neunte Präsident der Republik Finnland. Bildrechte: dpa

Die Finnen entwickelten unter der russischen Herrschaft ihre eigene nationale Identität. Das Bewusstsein, eine eigene Kultur und Sprache zu haben, wuchs. Das spiegelt sich beispielsweise im Nationalepos "Kalevala" wieder, ein Heldenepos ähnlich wie die "Ilias", erschienen 1835 auf der Basis von mündlichen Überlieferungen. Im Sommer 1919 wird Finnland zur unabhängigen Republik und Finnisch zur offiziellen Amtssprache.

Für Kommunistenführer Wladimir Iljitsch Lenin sind Finnen und Polen die einzigen Völker im Zarenreich, die er als Nationalität anerkennt. Vollmundig verkündet er im April 1917:

Ein russischer Sozialist, der die Freiheit Finnlands negiert, ist ein Chauvinist. Wladimir Iljitsch Lenin, Symbolfigur der russischen Oktoberrevolution 1917

Die Unabhängigkeit Finnlands wird festgeschrieben und geregelt im Versailler Vertrag. Der Britische Premierminister David Lloyd George unterzeichnet den Versailler Vertrag am 28. Juni 1919. Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Dass die Sowjets die Unabhängigkeit Finnlands jedoch nie wirklich akzeptierten, zeigt sich im Geheimabkommen zum Hitler-Stalin-Pakt. Da wird Finnland der sowjetischen Einflusssphäre zugeschlagen. Am 30. November 1939 fällt die Rote Armee in Finnland ein, womit wir wieder beim Winterkrieg vom Anfang sind. Außenminister Väinö Tanner schreibt Ende Oktober 1939 einen Brief an den schwedischen Ministerpräsidenten Per-Albin Hansson:

Ein kleines Land im Kampf gegen eine Großmacht, die ihren Willen durchsetzen will, das ist ein zu ungleiches Spiel. Väinö Alfred Tanner, ehem. Ministerpräsident und Aussenminister Finnlands

Entgegen der düsteren Ahnungen von Außenminister Väinö Tanner behaupten sich die zahlenmäßig deutlich unterlegenen finnischen Truppen gegen die Rote Armee. Stalins Kalkül, ganz Finnland wieder ins russische Imperium einzugliedern, scheitert. Doch im Friedensvertrag von Moskau 1940 muss Helsinki große Teile Kareliens und die erzreiche Fischerhalbinsel im Norden abtreten. Rund ein Zehntel der finnischen Industrieproduktion fällt an die Sowjetunion. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 versucht Finnland, diese Gebiete zurückzuholen, scheitert aber auch aufgrund der deutschen Niederlage. Im Nachkriegsfriedensvertrag muss Finnland den einzigen eisfreien Nordmeerhafen an die Sowjetunion abgeben und verliert damit den Zugang zum Nordmeer.

Der schwedische Weg in die Neutralität

Auch Schweden will der Nato-Beitreten und seine althergebrachte Neutralität aufgeben, wartet aber noch auf die Zustimmung der Türkei und Ungarns. Die schwedische Neutralität begann 1810. Ein Jahr, nachdem Schweden Finnland an Russland abtreten musste, wird der französische Revolutionsmarschall Jean-Baptiste Bernadotte zum schwedischen Thronfolger gewählt. Unter dem Namen Karl Johann übernimmt er die Regierungsgeschäfte in Schweden. Der Mann, der mit Napoleon halb Europa erobert hat, schwört als Schwedenkönig Karl XIV. Johann jeglichem Expansionsdrang ab und verpflichtet das Land auf einen Neutralitätskurs. Einen Friedensvorschuss gibt es für die Schweden aber nicht. Bei der Verteidigung darf nicht gespart werden, fordert Karl Johann.

Es ist Sache der Vertreter der Nation, diese Mittel zu bewilligen, wenn sie das Land vor einem möglicherweise eintreffenden feindlichen Angriff bewahren wollen. König Karl XIV. Johann von Schweden (Bernadotte)

Karl XIV. Johann (Mitte) mit seinen beiden Kindern auf einem Gemälde um 1900. Bildrechte: imago/Leemage